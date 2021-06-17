Труп нашли у Вечного огня в Киришах

Полиция проверяет обстоятельства смерти мужчины в Киришах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Киришского района Ленобласти выясняет обстоятельства смерти мужчины, труп которого нашли 15 июня на площадке у мемориала «Вечный огонь» в Киришах. На следующий день оперативникам удалось установить личность погибшего.

- В ходе работы по материалу была установлена личность умершего, им оказался мужчина 1982 года рождения, уроженец деревни Иваново Волосовского района Ленобласти, проживавший в деревне Бегуницы. Ранее был судим, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не было. Точные причины гибели мужчины установит судмедэкспертиза. Окончательное решение по процессуальным действиям будет принято на основании ее выводов. Пока что тело направлено в морг.