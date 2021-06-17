Чтобы купить б/у машину, средней петербургской семье надо копить почти 11 месяцев

Цены на б/у машины подскочили за год на 22%. Копить на авто придется дольше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Средней петербургской семье придется копить почти год, чтобы позволить купить себе машину. Причем не новую, а лишь подержанную. Речь, конечно, идет не о древних «Жигулях», а автомобиле ценой около 500 тысяч рублей.

- Для расчета показателей среднюю зарплату жителей города по итогам I квартала 2021 года, сравнили со средней стоимостью подержанного автомобиля за тот же расчетный период. Средняя цена автомобиля с пробегом, по данным Авито Авто, составила 487 000 рублей – на 22% больше, чем в аналогичный период 2020 года. При этом средняя заработная плата в городе, по данным Авито Работа, составила 45 000 рублей, - сообщает пресс-служба сервиса объявлений.

Нехитрым путем сложений и умножений аналитики подсчитали, что семье с двумя работающими людьми, если откладывать одну зарплату полностью, придется копить на б/у машину 10 месяцев и 25 дней. Годом ранее срок был почти на месяц меньше.

Отметим, что ранее Петербург вошел в десятку регионов России по благосостоянию семей.