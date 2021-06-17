Число новых заболевших коронавирусом снова выросло в Петербурге 17 июня

Новый рост заражения коронавирусом в Петербурге зафиксирован 17 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге стремительно растет число новых заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на четверг, 17 июня 2021 года, за минувшие сутки зафиксировано еще 946 случаев заражения. Это на 2 процента больше, чем днем ранее. Последний раз подобные показатели были в начале марта.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирус официально был зарегистрирован у 454 370 человек. Из них полностью выздоровели 425 422 человека, 1757 за минувшие сутки, скончались 15 123 пациентов. Накануне умер 61 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 17 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Из-за подъема заражаемости с 17 июня в Петербурге вступили в силу очередные ограничения. В торговых центрах снова закрылись фуд-корты и фуд-плейсы. Ресторанам, кафе и другим местам общепита запретили работать с 2:00 до 6:00 часов. Также ограничения коснулись и фан-зоны ЕВРО-2020.