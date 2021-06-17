КАД полностью перекроют между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе

Движение по КАДу будут перекрывать две ночи подряд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Очередное полное перекрытие движения по КАД ждет петербургских водителей. Как и ранее, проезд по трассе будут останавливать ночью и в одной точке, где будут устанавливать опору для электронного табло.

- На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Впрочем, серьезных неудобств автомобилистам это не доставит. Каждый раз транспорт притормозят всего на 20 минут.

В ночь с 23 на 24 июня с 0:00 до 0:20 перекроют внутреннее кольцо КАД, а в ночь с 24 на 25 июня - внешнее, в то же время.

Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать маршрут поездки.