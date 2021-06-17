Главный синоптик предупредил о приходе аномальной жары в Петербург

Жара накроет Петербург на неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил об аномально жаркой погоде, которая надвигается на город. Уже в субботу превышение климатической нормы составит 7 градусов, а потом станет еще больше.

- В нашем регионе погоду снова начал определять антициклон, который медленно смещается с Балтийского моря в центральную часть России. Уже завтра днем температура будет стремиться к 30 градусам, а в выходные дни достигнет этой отметки и будет превышать ее, - рассказал «Комсомольской правде» синоптик.

Жаркая погода простоит в Петербурге и Ленобласти около недели. В это время возможны и температурные рекорды для отдельных дней. При этом осадков пока не ожидается.

А вот по окончании жаркого периода вероятны грозы и ливни с градом, но это не факт - прогноз еще будет уточняться.