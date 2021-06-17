В Пулково задержаны рейсы в Крым и Анапу

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Пулково 17 июня Фото: Александр ГЛУЗ

В аэропорту Санкт-Петербурга в четверг, 17 июня 2021 года, задержаны несколько рейсов в курортные города. Так, пассажиры самолета, который должен был вылететь из Пулково в Симферополь в 11 часов утра уже два часа ожидают посадки. Предварительно, вылет перенесен на 13:25 часов.

- Также задержан рейс авиакомпании "Россия" до Симферополя, который был назначен на 13:00 часов. Предварительное время вылета 13:30 часов, - говорится на сайте Пулково.

Кроме того, вовремя не отправились на курорты пассажиры рейса DP 307 в Анапу авиакомпании "Победа" и рейса U6 391 до Калининграда авиакомпании "Уральские авиалинии".

Помимо курортных направлений в Пулково задержаны рейсы в Иваново и Москву. Первый был назначен на 17:10, второй на 17:45 часов.