Новая поликлиника открылась в Петродворцовом районе Петербурга

Поликлиника № 122 Петродворцового района начинает прием пациентов в новом здании с 18 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге, в Петродворцовом районе открылось новое здание поликлиники № 122. Прием в медучреждении, расположенном в поселке Стрельна, начнется уже 18 июня 2021 года. Объект строился почти семь лет. Поликлиника рассчитана на 340 340 посещений в смену - на 60 посещений больше, чем раньше.

- Новое здание отвечает всем требованиям по качеству, имеет бассейн, который необходим как для лечения, так и для профилактики, - рассказали в Смольном.

Поликлиника будет принимать, как маленьких пациентов, так и взрослых, проживающих в Стрельне и Ломоносове. Здесь расположены дневной стационар для взрослых, женская консультация, отделения лучевой диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры. Все эти отделения оснащены всем необходимым современным оборудованием и уже готовы к приему пациентов.