Пожар в 100 квадратных метров тушили на Цветочной улице

Производственное здание горело в Московском районе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар тушили утром 17 июня в Московском районе Петербурга. Спасателей вызвали на Цветочную улицу где полыхала крыша производственного здания. Видео инцидента появилось в соцсетях.

- 17 июня в 11:06 поступило сообщение о пожаре по адресу: Цветочная улица, дом 18. В двухэтажном производственном здании размером 40х50 метров происходило горение кровли на площади 100 кв. метров. В 12:13 пожар локализован, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

На место ЧП выезжали пять единиц техники и 23 человека личного состава. Сведений о пострадавших в результате пожара нет.