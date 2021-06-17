МЧС предупредило об аномальной жаре в Ленобласти 18 июня

МЧС предупредило об аномальной жаре в Ленобласти с 18 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очень знойные дни ожидают жителей Ленинградской области. МЧС региона предупреждает, что с 18 июня 2021 года наступил аномальная жара. Температура воздуха поднимется минимум на 7 градусов выше климатической нормы.

- В ночь на 18 июня в области будет температура плюс 11-16 градусов, местами даже до плюс 7, а уже днем резко повысится до 25-30 градусов жары. При этом дождей не будет, как и облаков. Ветер юго-западный до 7-12 метров в секунду, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Выходные ожидаются еще более жаркими - 19 и 20 июня температура повысится до плюс 33 градусов. В такую погоду надо не забывать о собственной безопасности: пить побольше воды, избегая при этом сладких и алкогольных напитков. Обязательно носить головные уборы от солнца.