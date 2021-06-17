700 млн рублей выделили на строительство моста через Свирь в Ленобласти

Правительство России выделило 700 млн рублей из федерального бюджета для ускорения стройки моста через Свирь в Подпорожье Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство России выделило 700 миллионов рублей на строительство моста через реку Свирь в Подпорожье Ленинградской области. Как пояснили в администрации региона 17 июня 2021 года, средства поступят из федерального бюджета. Такое решение было принято для того, чтобы строительство моста прошло быстрее, чем планировалось.

- Эти средства — оценка федерацией быстрых темпов возведения объекта, рабочее движение по которому область рассчитывает открыть уже в 2023 году вместо 2026, указанного в госконтракте, - рассказали в администрации Ленобласти.

Отмечается, что мост в Подпорожье навсегда решит проблему связи правого и левого берегов Свири, где со времени основания города движение транспорта шло по плотине Верхне-Свирской ГЭС.