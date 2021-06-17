Доля тяжело больных коронавирусом в петербургских больницах достигла 18%

Более 400 пациентов с COVID-19 в Петербурге подключены к ИВЛ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о ситуации, которая сложилась в городе с коронавирусом за последнее время. Так, на 17 июня 2021 года в Северной столице продолжается рост заражения инфекцией. За последние сутки COVID-19 был выявлен еще у 946 человек.

- В среднем каждый день число госпитализаций пациентов с коронавирусом составляет по 800-850 человек, - рассказали в комитете.

При этом, почти одна пятая часть пациентов, находящихся в стационарах, тяжело переносят болезнь. Их доля составляет 18 процентов. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких – 269 пациентов.

В комитете напомнили, что вакцинация - наилучший способ защититься от инфекции. На сегодняшний день в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.