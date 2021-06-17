Дополнительные койки для коронавирусных больных разворачивают в Петербурге

На фоне ухудшения эпидситуации в Петербурге разворачивают дополнительные койки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на фоне ухудшения эпидситуации начинают разворачивать дополнительные койки для приема больных коронавирусом. Так, по данным Смольного на 17 июня 2021 года в городе для пациентов с COVID-19 выделено 8815 мест. Задействованы мощности 11 городских стационаров на 15 площадках, одного федерального учреждения и двух детских.

- С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице №33 в Колпино. Также со следующей недели к работе подключится медуниверситет имени Мечникова, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Прием больных уже начала Мариинская больница, где в в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.

Добавим, что в последнее время ежедневно в больницы госпитализируют 800-850 человек, из них 18% тяжелобольные.