Институт Мечникова начнет принимать больных с коронавирусом со следующей недели

К работе с ковидными больными в Петербурге привлекут федеральные медцентры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Петербурга впервые за долгое время опубликовал полную статистику по ситуации с коронавирусом, количеству свободных коек, тяжелым больным и т.д. Также было сообщено о привлечении к работе с ковидными пациентами медцентра имени Мечникова.

- К оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, - сообщает пресс-служба Комздрава.

По данным ведомства, ежедневно в Петербурге госпитализируют по 800-850 человек. При официальной статистике по заболеваемости в 900-950 (946 на 17 июня) в сутки.