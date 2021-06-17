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Происшествия17 июня 2021 15:38

МЧС предупреждает о жаре в Петербурге

В ближайшие дни температура поднимется выше 30 градусов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Петербурге почти неделю будет очень жарко. Главное - не "сгореть".

В Петербурге почти неделю будет очень жарко. Главное - не "сгореть".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС предупреждает о сильной жаре, которая надвигается на город. Экстремальные температуры выше +30 градусов могут оказать негативное воздействие на метеозависимых людей. Да и не только на них.

- С 19 по 24 июня в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы. Будьте внимательны и осторожны! - говорится в сообщении пресс-службы экстренного ведомства.

Горожанам советуют быть осторожными, а при возникновении любой чрезвычайной ситуации - звонить в службу спасения по телефону 01 со стационарного аппарата, или по номерам 101 и 112 - с мобильного.