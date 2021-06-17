МЧС предупреждает о жаре в Петербурге

В Петербурге почти неделю будет очень жарко. Главное - не "сгореть". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС предупреждает о сильной жаре, которая надвигается на город. Экстремальные температуры выше +30 градусов могут оказать негативное воздействие на метеозависимых людей. Да и не только на них.

- С 19 по 24 июня в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы. Будьте внимательны и осторожны! - говорится в сообщении пресс-службы экстренного ведомства.

Горожанам советуют быть осторожными, а при возникновении любой чрезвычайной ситуации - звонить в службу спасения по телефону 01 со стационарного аппарата, или по номерам 101 и 112 - с мобильного.