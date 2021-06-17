По 850 человек ежедневно госпитализируют в Петербурге с ковидом

В Петербурге госпитализируют по 800-850 человек ежедневно. Фото: Артем КИЛЬКИН

По 800-850 человек ежедневно госпитализируют в Петербурге с коронавирусом. Такие данные привел городской Комитет по здравоохранению. Если учесть, что в сутки по данным Оперштаба заболевают около 900 (946 на 17 июня) петербуржцев, то процент отправленных в стационар оказывается крайне высоким.

- Число госпитализаций в больницы для COVID-19 cоставляет в среднем 800-850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города - около 18%. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких – 269 пациентов, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Чтобы исключить нехватку мест в стационарах - всего их на данный момент 8815, процент свободных коек не уточняется - дополнительно к приему больных привлекут институт имени Мечникова. А с 18 июня в городе разворачивают еще 150 коек, в том числе 20 - реанимационных.