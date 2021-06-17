Движение на Петроградской стороне ограничат на полтора месяца

Новые ограничения движения вступают в силу в Петербурге с 19 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые ограничения усложнять жизнь автомобилистам на и без того проблемной Петроградской стороне. С 19 июня и почти на полтора месяца здесь вводятся ограничения движения. Они затронут Кронверкский проспект и Конный переулок.

- 19 июня по 30 июля в связи с производством работ по ремонту тротуаров ограничивается движение транспорта по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и по Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме того, с 19 июня по 6 июля по той же причине будет закрыт проезд по четной стороне набережной реки Мойки от Почтамтского моста до Фонарного моста, а также ограничено движение транспорта по четной стороне набережной реки Мойки от Синего моста до Фонарного моста.

Водителей призывают заранее смотреть на дорожную обстановку и выбирать пути объезда.