Скульптура для создания музыки с помощью ветра появилась в Петербурге

В Петербурге появилась скульптура в виде радиоприемника / Фото: Севкабель Порт

В Санкт-Петербурге появилась необычная скульптура-радиостанция, которая с помощью ветра и технологий искусственного интеллекта может создавать музыку. Постамент установлен на набережной пространства "Севкабель порт" и внешне отсылает к ретро приемнику, из которого, как волны, исходят 144 прута, призванные создавать мелодию при соприкосновении от дуновений ветра.

Музыка с приемника будет транслироваться на радио ЛЭТИ / Фото: Севкабель Порт

- С помощью технологии звукоснимателя и алгоритмов искусственного интеллекта исходящие звуки преобразовываются в электронную музыку, которая транслируется в прямом эфире и непосредственно из динамика, встроенного в постамент скульптуры, - рассказали в "Севкабеле".

Самое интересное, что эту музыку можно будет услышать не только в самом порту, но и на онлайн радиостанции университета ЛЭТИ. Пока что нейросеть проходит обучение, чтобы в будущем радовать людей мелодиями, созданными природой.