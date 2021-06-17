Гроза, ливни и град могут прийти в Петербург после жары

Ливни ждут в Петербурге после жары. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ливни с градом и грозами могут прийти в Петербург вслед за аномальной жарой. Такой прогноз дал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в разговоре с «Комсомольской правдой».

- Уже в пятницу дневная температура будет стремиться к +30 градусам, а в выходные дни достигнет этой отметки и будет превышать ее. С субботы в Петербурге и Ленинградской области ожидается установление аномально жаркой погоды (отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7 градусов и выше), которая продлится в течение недели. В конце периода жары вероятны ливни, грозы, град. Но по этим явления еще будут уточнения, - сообщил синоптик.

Не исключено, что в ближайшую неделю будут установлены температурные рекорды. Напомним, что об экстремальных для июня температурах (норма в +20 градусов) уже предупредили городское и областное управления МЧС.