14-летняя школьница сбежала из дома в Ленобласти, украв у родителей 15 тысяч рублей

В Петербурге разыскивают сбежавшую школьницу с 15 тыс рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области разыскивают 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома. Ушла школьница не просто так, а прихватив у родителей 15 тысяч рублей. Вечером 16 июня 2021 года в полицию обратилась 39-летняя мать беглянки, проживающая в деревне Горбунки Ломоносовского района.

- Женщина пояснила, что около полуночи 15 июня ее дочь вышла из дома, чтобы проводить друга на такси, однако так и не вернулась, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Кроме денег девочка взяла с собой документа, а телефон наоборот оставила.

Родители девочки давно в разводе, отец живет в Швеции. Школьница живет с мамой, отчимом и двумя братьями.

В день пропажи была одета в черную куртку, брюки, футболку с зеленым драконом и розовые кроссовки. С собой взяла белую сумку из искусственного меха.