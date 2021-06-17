В Петербурге запретили движение судов по каналу Грибоедова

Временный запрет для движения судов по каналу Грибоедова ввели в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в четверг, 17 июня 2021 года, ввели временный запрет на движение судов по каналу Грибоедова от Итальянского моста до реки Мойки. Ограничение связано с проведением в городе матчей ЕВРО-2020.

- Заперт будет действовать 18 и 19 июля с 15:00 до 01:00, 20 июля с 18:00 до 22:00, 21 июня с 18:00 до 01:00, 22 июня с 21:00 до 01:00, 23 июня с 18:00 до 01:00, - рассказали в комитете по транспорту.

Кроме того, 26, 27, 28, 29 июня, 2 и 3 июля запрет движения по каналу Грибоедова с 17:00 до полуночи, а 6, 7 и 11 июля с 20:00 до 00:00. В остальное время кораблики и катера могут свободно ходить по каналу.

Напомним, что 18 июня Петербург примет матч Швеция-Словакия, 21 июня Финляндия-Бельгия, 23 июня Швеция-Польша. Также 2 июля в Северной столице пройдет матч четвертьфинала.