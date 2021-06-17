Штрафы за неправильную парковку во дворах ввели в Петербурге

Петербургских автомобилистов начнут штрафовать за неправильную парковку во дворах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ввели штрафы за неправильную парковку во дворах. Теперь автомобилистов, которые оставляют свои машины, перегораживая пешеходные дорожки или подъезд к мусорным контейнерам, будут наказывать рублем. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов, пояснили в Смольном 17 июня 2021 года.

- Теперь к административной ответственности будут привлекаться граждане, которые паркуют свои автомобили на внутриквартальных территориях и перегораживают при этом внутриквартальные проезды, а также проезд к площадкам для сбора отходов, пешеходным дорожкам, проходам к зданиям и входам в них. Аналогичные санкции последуют для тех автолюбителей, кто паркует автомобиль на газонах, - рассказали в администрации города.

Штраф за нарушения для граждан - до 5 тысяч рублей, должностных лиц до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц до 500 тысяч рублей.

Полномочия по составлению протоколов возложены на Государственную административно-техническую инспекцию.