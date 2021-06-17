В Петербурге появится тикток-хаус за счет городского бюджета

В Петербурге создадут тикток-хаус за 15 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге создадут первый тикток-хаус за счет городского бюджета. Информация об этом появилась 17 июня 2021 года. Проект планируют реализовать в Колпино в рамках проекта "Твой бюджет".

- Устаревшая материально-техническая база досуговых учреждений Колпинского района не соответствует современным реалиям. Большинство молодых людей Колпино вынуждены проводить свое свободное время в центре, - говорится в инициативе петербуржца Матвея Большакова.

Инициатор предложил создать в Колпино современное молодежное пространство, в которое будут входить коворкинг, зал для проведения лекций, мастер-классов, киновечера, медиастудию и тикток-хаус, а также различные творческие мастерские. Предполагается, что в общей сложности на это все потребуется 15 миллионов рублей.

Добавим, что администрация Колпинского района выдала положительное заключение. Пространство будет создано в 2022-2023 годах.