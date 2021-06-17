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Здоровье17 июня 2021 18:43

Работников уличных мероприятий в Петербурге обяжут вакцинироваться или сдавать тест на коронавирус

Комитет по культуре установил новые правила для праздников
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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У организаторов уличных мероприятий в Петербурге запросили данные о вакцинированных сотрудниках

У организаторов уличных мероприятий в Петербурге запросили данные о вакцинированных сотрудниках

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге комитет по культуре и Роспотребнадзор разработали новые правила для проведения мероприятий на открытом воздухе. Документ был опубликован на портале ведомства в четверг, 17 июня 2021 года.

- Организация, устраивающая мероприятие, должна будет предоставлять информацию о вакцинации сотрудников от коронавируса, либо результаты ПРЦ-тестов, либо о наличие антител, - говорится в документе.

В случае, если на улице проходит концерт или спектакль, то заполняемость должна не превышать 75 процентов от общего количества места. Обязательна дезинфекция всего оборудования и помещений.

Гости мероприятий, как и персонал, должны быть в защитных масках. Однако если у посетителей нет с собой СИЗ, то организаторы должны обеспечить их масками или респираторами.