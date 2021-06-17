В Петербурге закрыли Никольские ряды с фан-зоной Евро-2020

Никольские ряды в Петербурге внезапно закрыли во время Евро-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге внезапно закрыли Никольские ряды, где была четвертая фан-зона для просмотра матчей Евро-2020. Напомним, организаторы заманивали к себе гостей и болельщиков звездными гостями и вкусным фуд-кортом. Например, на игру России с Бельгией туда пришли бывшие игроки сборной Дмитрий Сычев, Ролан Гусев, Дмитрий Булыкин и Данияр Билялетдинов. Однако с 17 июня в городе ужесточили ограничения по коронавирусу.

- Внимание! До 20 июня по техническим причинам Никольские ряды закрыты. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - написали сотрудники общественного пространства в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что посмотреть на европейский футбол все еще можно на Конюшенной площади и в СК «Юбилейный», где организовали зону преимущественно для семей.