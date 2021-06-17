В Санкт-Петербург поступили 24 тысячи доз «Спутника V»

В Петербург прибыла новая поставка вакцины от коронавируса "Спутник V". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург прибыла очередная поставка вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот раз запасы прививки пополнились 24 тысячами доз. Итого в Северной столице остаются в пунктах вакцинации и на складах почти 94 тысячи комплектов трех вакцин: «Спутника V», «КовиВака» и «ЭпиВакКороны». Первой прививки больше всего, ей и вакцинируются намного чаще.

- У горожан есть выбор прививок и того, где их сделать. Каждый житель может записаться на прививку в любое медицинское учреждение. Позаботьтесь о себе и своих близких, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно в период летних отпусков, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что записаться на прививку можно через сайт Горздрава, портал «Госуслуги», колл-центры поликлиник, но проще всего по единому номеру 122. К слову, в городе закончили полный цикл вакцинации уже почти 650 тысяч человек.