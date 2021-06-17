В Ленобласти подняли затонувший теплоход со дна реки Волхов

В Ленобласти подняли со дна реки Волхов затонувший теплоход. Фото: vk.com/acclo

В Ленобласти наконец-то подняли со дна реки Волхов теплоход «Академик Якутин». Напомним, судно утонуло возле деревни Чернавино еще 31 января. Но поднимать его из «пучины» компания подрядчика начала только летом. Оригинальность спецоперации можно оценить на фотографиях – вернуть судно на воздух помогли резиновые понтоны.

Судно успешно подняли. Фото: vk.com/acclo

На месте присутствовали и сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти, проконтролировавшие весь процесс.

- Сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обеспечили безопасность при работах, а также провели мониторинг по подъему теплохода. В ходе него разлива нефтепродуктов не обнаружено, - сообщают спасатели на своей странице во «Вконтакте».