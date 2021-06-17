Жители «расколотого» дома на Черняховского в Петербурге жалуются на новую трещину

Жители дома на Черняховского заметили в стене новую огромную трещину. Фото: vk.com/mytndvor

Жители многострадального дома №11 на улице Черняховского пожаловались на появление еще одной трещины в стене. Напомним, минувшей весной жилое здание «раскололось» надвое. Там появилась трещина от крыши до самой земли. В щель, по словам очевидцев, даже можно было просунуть ладонь. Местные жители сетовали на стройку, которая ведется рядом с домом.

С заделанной щели падает штукатурка. Фото: vk.com/mytndvor

И вот, спустя пару месяцев проблема повторилась.

- Трещину попросту замазали обычной монтажной пеной, поверх же просто нашлепали раствор. Дом дал вторую трещину и скинул значительный слой штукатурки. Трещина идет от окна четвертого этажа и вниз, а там уже не парадная, а жилые квартиры. ЖКС снова просто замазал щель раствором. Однако соседи этот процесс засняли, - рассказывают местные жители в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Теперь жильцы дома надеются на резонанс в СМИ и помощи от местной администрации.