Велосипедист сбил пешехода, съезжая с Яхтенного моста в Петербурге

В Петербурге велосипедист сбил пешехода на Яхтенном мосту. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге велосипедист сбил пешехода, съезжая с Яхтенного моста по направлению от Крестовского острова к ТРК «Питерлэнд». Видео момента столкновения опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». На записи заметно, что велосипедист движется не по выделенной для двухколесного транспорта дорожке, а по центру дороги. Пешеход за несколько секунд до столкновения остановился и остолбенел, не сделав ни шага вперед, ни назад.

- По предварительной информации, все произошло 17 июня в 8:40 на Яхтенном мосту. Стороны разошлись до приезда на место экипажа ДПС. Обошлось без пострадавших, - пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на источники в ГИБДД.

По словам очевидцев из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», велосипедист наехал на инвалида второй группы, бабушку, являющуюся волонтером на Евро-2020.

К слову, почти на всей территории Крестовского острова запрещено кататься на кикшеринговых электросамокатах.