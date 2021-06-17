В Петербурге сожгли 173 кг «санкционки», найденных у торговцев возле метро

В Петербурге сожгли очередные килограммы санкционной продукции. Фото: Россельхознадзор

В Санкт-Петербурге уничтожили очередную порцию санкционной продукции. На этот раз 173 килограмма «запрещенки» обнаружили на четырех торговых точках у станций метро, расположенных на севере города. Возле «Академической» и «Гражданского проспекта» не чурались в открытую продавать разнообразные зарубежные сыры, масла и мясо.

Разнообразие товаров можете оценить сами. Фото: Россельхознадзор

- Продукты произведены предприятиями Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Италии, Испании, Литвы, Швеции, Дании. Данные категории товаров, изготовленных указанными странами, запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации, а их реализация является незаконной, - передает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Все 173 килограмма «санкционки» изъяли и отправили 17 июня в печь.