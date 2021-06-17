Царица ночи вновь зацвела в Ботаническом саду Санкт-Петербурга

В Ботсаду Петербурга вновь на несколько часов зацвела Царица ночи. Фото: instagram.com/botsad_spb

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга похвастались очередным цветением Царицы ночи в 2021 году. В прошлый раз лесной кактус рода Селеницереус преобразился ближе к концу минувшего мая. На этот раз Цариц ночи в парке еще больше, а их бутоны завораживают еще сильнее. Да чего тут расписывать, посмотрите сами!

- Свершилось! Разные виды Селеницереуса начинают свое цветение! В режиме прогулки мы готовы показать вам два вида: Селеницереус госпожи Макдональд (Selenicereus macdonaldiae) и Селеницереус курупноцветковый (Selenicereus grandiflorus). На каждом экземпляре обещает быть до 8 бутонов! – заманивают к себе сотрудники Ботанического сада.

Напомним, каждая Царица ночи раскрывается лишь на пару часов. В Ботсаду Петербурга этот лесной кактус является самым старым растением.