Экс-декана ЛГУ имени Пушкина осудили на 3,5 года условно за взятки от студентов

В Петербурге дали 3,5 года условного лишения свободы экс-декану ЛГУ за взятки и мошенничество. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд дал 3,5 года условного лишения свободы бывшему декану ЛГУ имени Пушкина. Женщину признали виновной в мошенничестве и неоднократном получении взяток от абитуриентов и студентов. Поступающим в вуз она обещала легкое прохождение вступительных экзаменов.

- Лунькова вину признала. Сумма взяток составляла 165 тысяч рублей и 187 тысяч рублей. Подсудимая обещала лично проставить у преподавателей университета в зачетных книжках и соответствующих зачетных и экзаменационных ведомостях положительные оценки при фактическом отсутствии студентов на экзаменах и зачетах, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Кроме этого экс-декану ЛГУ назначили 4 года испытательного срока и взыскали с нее 74 тысячи в пользу потерпевшей студентки, передававшей ей деньги за платное обучение.