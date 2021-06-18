Рынок коворкингов в Петербурге рекордно вырос с начала 2021 года

В Петербурге зафиксировали рекордный рост рынка коворкингов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с начала 2021 года рекордно вырос рынок коворкингов. Об этом сообщается в исследовании компании Maris в ассоциации с CBRE, опубликованном на сайте организации. Количество коворкингов в формате пространств и центров выросло в среднем на 30%. Почти 60% таких офисов и бизнес-инкубаторов находятся в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Московском районах Северной столицы.

- За исключением крупных проектов, средняя площадь новых офисных пространств, выходящих на рынок в пределах деловой части города, по-прежнему варьируется в диапазоне от 200до 700 квадратных метров. Появляются и менее масштабные коворкинги, как правило, в периферийных спальных районах города, - рассказывают авторы исследования.

Аренда рабочего места в офисном коворкинге в среднем составляет 12,6 тысячи рублей в месяц.