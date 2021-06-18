Последние новости в Санкт-Петербурге на 18 июня 2021 года: Задержание депутата ЗакСобрания Максима Резника и закрытие фуд-кортов

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 18 июня 2021 года. Центром внимания накануне стало задержание депутата городского ЗакСобрания Максима Резника. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. По мнению следствия, парламентарий купил себе 18 граммов марихуаны для личного пользования. Вот-вот депутату предъявят обвинение. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

С 17 июня в Петербурге вновь закрылись фуд-корты в торговых центрах. Причина в ужесточении ограничений по коронавирусу. В городе растет заболеваемость инфекцией, а каждый день госпитализируют в стационары по 800 человек. Владельцы фуд-кортов сетуют, что все произошло слишком внезапно.

Тем временем в ТЦ и общепитах пообещали привить от коронавируса 60% своих сотрудников. Это такая добровольно-принудительная вакцинация. Но увольнять отказавшихся от прививки рабочих не будут.

В супермаркете на севере Петербурга обнаружили брошенного четырехмесячного младенца. Оказывается, его оставила бабушка, которая работает в магазине в должности уборщицы. Женщина мыла полы и позабыла о внуке. Известно, что матери ребенка всего-навсего 17 лет, она школьница. На бабушку составили протокол. Сотрудники органов опеки заинтересовались семьей.