До +29 градусов будет в Петербурге 18 июня

Погода позволит вволю по загорать. Главное - не переусердствовать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая и солнечная погода пришла в Петербург. Антициклон с Балтики «сдул» все облака с неба, исключив возможность дождей, зато дал возможность жителям Северной столицы вволю позагорать. Уже в наступившую пятницу термометры покажут до +29 градусов, а в выходные температура поднимется еще выше.

- 18 июня без осадков. Ветер юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха днем +27...+29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. 19 июня - аналогично, температура составит +28...+30 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +30...+32. Давление в выходные меняться не будет, - сообщает городской гидрометцентр.

В связи с экстремальной для Северо-Запада жарой, в управлениях МЧС по Петербургу и Ленобласти уже предупредили о возможных лесных пожарах, а также опасности для людей при отдыхе не воде и ввиду проблем со здоровьем.

По данным синоптиков, высокая температура продержится около недели.