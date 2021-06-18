Дополнительные поезда пустят между Москвой и Петербургом в июне

Москву и Петербург свяжут дополнительные поезда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дополнительные пассажирские поезда запустят между Москвой и Петербургом в конце июня. Первый состав прибудет в город на Неве уже сегодня утром. А всего допрейсов будет восемь. На линию между двумя столицами выйдут как обычные вагоны, так и двухэтажные.

- Для обеспечения перевозки пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом в летний период Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда, состоящие в том числе из двухэтажных вагонов, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, в ночь на 18 июня из Москвы ушел поезд № 268, который прибудет в Петербург около 10 часов утра.

19 числа, в 02:20, также из столицы отправится поезд № 280, который прибудет на Московский вокзал в 12:07. Составы из Москвы пойдут еще 24 и 26 июня.

Из Петербурга можно будет уехать дополнительными поездами 20 июня (два рейса), а также 24 и 26 числа.