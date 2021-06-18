На трассе "Кола" ограничат движение на месяц с 19 июня

На федеральной трассе «Кола» ограничат пропускную способность с 19 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 19 июня 2021 года на трассе "Кола" в Ленинградской области будет ограничено движение. Вплоть до 18 июля рабочие будут устранять колейность дорожного покрытия на участке с 12 по 23 километр в Всеволожском районе, в связи с чем по очереди планируется перекрывать одну из четырех полос движения.

- В период с 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Мурманска, а в период с 5 по 18 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Пока одна из полос будет перекрыта, по второй, соседней, установят ограничение скорости движения до 50 километров в час.

Также со 2 по 23 июля пройдут работы по устранению колейности на переходно-скоростных полосах в обоих направлениях.