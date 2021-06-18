Опасный борщевик вырос рядом с жилыми домами в Петербурге

Ядовитый борщевик вырос в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге вырос опасный борщевик. Ядовитое растение заметила 17 июня 2021 года местная жительница на газоне у дома 20 по 19-й линии Васильевского острова. Откуда он взялся в городе, пока неизвестно, так как с борщевиком каждый год ведут борьбу в Ленинградской области.

- Откуда он попал в город, а это почти центр Петербурга, ужас! Когда зацветет и все по ветру разлетится... - ужаснулась местная жительница.

Пользователи социальных сетей посоветовали женщине не медлить и самостоятельно выкопать растение, предварительно надев перчатки, пока оно не разрослось.

- У нас на районе все газоны борщевиком заросли, его косить бесполезно, скосят, а он снова и еще больше, - рассказала одна из петербурженок.

Напомним, что борщевик - очень ядовитый сорняк. Его сок опасен для здоровья, потому прикасаться голыми руками к растению нельзя.