Почти 40 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 18 июня

Почти 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 18 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге активно растет число обследований на коронавирус на фоне распространения инфекции. Так, на пятницу, 18 июня 2021 года, по данным Смольного, за последние сутки тестирование сдали почти 40 тысяч человек. Днем ранее медобследование прошли чуть более 31 тысячи горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39635 человек. Обработано 22069 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

В Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима. Ежедневно проходят рейды в общественном транспорте. Так, в июне составлено уже более 180 протоколов о нарушении антиковидных мер. Это порядка 740 тысяч рублей штрафов.