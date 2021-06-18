Маршрутка влетела в пассажирский автобус на Ленинском проспекте в Петербурге

Автобус столкнулся с маршруткой на Ленинском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Авария с участием пассажирского транспорта произошла в Санкт-Петербурге. Около 10 часов утра в пятницу, 18 июня 2021 года, на Ленинском проспекте, перед Варшавской, маршрутка влетела в автобус. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Маршрутка К-246 столкнулась с пассажирским автобусом №130, стоящим на перекрестке перед светофором, - рассказали свидетели аварии.

По рассказам очевидцев, в автобусе пострадавших нет. А вот в маршрутке, вероятно есть травмированные пассажиры, так как на место аварии незамедлительно приехали две машины реанимации и три кареты скорой помощи.

- Там только 10 секунд поворота на лево. Вот, видимо, стоял автобус и ждал. С другой стороны, сделать больше времени на поворот, будут пробки, - отметил в комментариях один из местных жителей.

Сейчас на месте аварии работают спасательные службы.