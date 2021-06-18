Шесть человек пострадали в ДТП маршрутки и автобуса в Петербурге

Шесть человек пострадали в ДТП автобуса и маршрутки в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аварии маршрутки и автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек. Эту информацию уточнили в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области. ДТП произошло в 09:40 часов в пятницу, 18 июня 2021 года, у дома 157 по Ленинскому.

- Водитель маршрутки "ПАЗ" врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус, - пояснили в управлении МВД.

В результате пассажиры автобуса не пострадали. Травмы получили шесть пассажиров маршрутки, упавшие в салоне после столкновения.

Отмечается, что тяжелых травм нет. Пять человек получили легкие синяки, один человек в средней степени тяжести. На месте дежурят три кареты скорой помощи и две реанимации.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.