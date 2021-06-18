Депутата из Комарово, убившего жену, освободили от уголовной ответственности

Депутата из Комарово отправили на принудительное лечение. Фото: СОЦСЕТИ

Зеленогорский районный суд Петербурга освободил от уголовной ответственности уже бывшего муниципального депутата из поселка Комарово Игоря Шокина, который осенью 2020 года жестоко убил собственную жену после 30 лет брака.

- Как считает следствие, не позднее 14 часов 30 минут 28.09.2020 г. Шокин, являясь действующим депутатом муниципального совета, находясь в доме по улице Васильева в Комарово, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге, нанес ей не менее 11 ударов предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, в область головы и туловища, - сообщала тогда Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина погибла на месте, а самого депутата нашли в кустах у дома. Голым.

Позднее стало известно, что мужчина долгое время находился в депрессии, якобы из-за травли со стороны политических оппонентов. Причиной этого и стал срыв.

Теперь же мужчину признали психически больным. Суд направил его на принудительное лечение в стационаре.