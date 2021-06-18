Полиция начала проверку после ДТП с маршруткой и автобусом в Петербурге

Маршрутка догнала автобус на Ленинском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Полиция Петербурга начала проверку после утреннего ДТП на Ленинском проспекте, где столкнулись попутные маршрутное такси и автобус. Удар был не сильным, но несколько человек из числа пассажиров получили травмы.

- По предварительным данным, сегодня около 09.40 у дома 157 по Ленинскому проспекту водитель маршрутки «ПАЗ» врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус. Шесть пассажиров маршрутки получили травмы в результате падения в салоне (пятеро – повреждения легкой степени тяжести, один человек – травмы средней степени тяжести), - сообщает пресс-служба Главка.

Очевидцы ДТП говорили об одном пострадавшем ребенке, но пока эта информация не подтвердилась. На месте происшествия работали несколько бригад скорой помощи и реанимация.

Причины и обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД.