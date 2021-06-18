Полиция Швеции вышла патрулировать улицы Петербурга перед матчем своей сборной на Евро

Шведские и российские полицейские патрулируют центр Петербурга. Фото: facebook.com/78.mvd

Шведские полицейские, вслед за бельгийскими, польскими, словацкими и финскими коллегами вышли на патрулирование Петербурга. Специальные офицеры по безопасности приехали в город на Неве для присмотра за футбольными фанатами из своей страны.

- Иностранные полицейские работают совместно с нарядами «туристической» полиции Петербурга в историческом центре города. Главные задачи, которые решает совместное патрулирование – это информационное взаимодействие при обеспечении безопасности и работе с болельщиками, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в Фейсбуке.

Присутствие иностранных стражей порядка помогает проще находить контакт с болельщиками из заграницы.

Напомним, что 18 июня в Петербурге пройдет встреча сборных Швеции и Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.