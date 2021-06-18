Умер Олег Прокофьев, бывший прокурор Петербурга

В Петербурге умер ветеран прокуратуры Олег Прокофьев / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге на 91-м году жизни умер Олег Прокофьев, бывший прокурор Кировского района. Об этом в пятницу, 18 июня 2021 года, сообщили в следственном комитете Северной столицы. Олега Васильевича не стало 16 июня.

- Олег Прокофьев был основателем и бессменным хранителем музея прокуратуры Петербурга. С 1957 по 1992 года он посвятил свою жизнь службе в органах, - рассказали в комитете.

Прокофьев родился в Ленинграде, годы войны провел в блокаде, за что был награжден знаком "Житель блокадного Ленинграда". Помимо этого за упорную работу Олег Васильевич был отмечен многими знаками отличия: орден "Знак Почета", "Ветеран труда", "Почетный работник прокуратуры", "Ветеран прокуратуры" и "За верность закону".

Прощание с ветераном прокуратуры состоялось 18 июня в 12:30 часов в зале Александровской больницы.