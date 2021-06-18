Полицейский на дежурстве, инженер-конструктор и рецидивист сожгли BMW X5 бизнесмена в Петербурге

Полицейского отправили под арест за поджог чужой машины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для троих участников страной истории. В ночь на 14 июня бывший на дежурстве полицейский, инженер-конструктор и неоднократно судимый безработный зачем-то подожгли BMW X5, принадлежащий местному бизнесмену. Машина обгорела частично, а всех троих быстро задержали.

- Как полагает следствие, 14.06.2021 с 02.30 по 02.45, Васильев, Левченко и Александров, имея умысел на повреждение чужого имущества, находясь у дома 8 по Шлиссельбургскому проспекту, повредили автомобиль BMW X5 путем поджога. Ущерб оценен в 150 000 рублей. Васильев работает в дежурной части 24 Отделения полиции. Совершил преступление во время дежурства, находясь в форменном обмундировании, используя служебный автомобиль, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам полицейский вину признал, просил домашний арест. При этом мотивов поступка ни он, ни его подельники не раскрыли. Все трое в итоге были отправлены под арест до рассмотрения дела по существу.