Матросу оторвало ступню в порту под Петербургом

Матросу сухогруза краном оторвало ногу. Фото: szsut.sledcom.ru

Северо-Западное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело после ЧП в порту Бронка, где матрос получил тяжелую травму. При погрузочных работах 49-летнему мужчине оторвало краном ступню.

- Следствием установлено, что днем 15 июня 2021 года на судне «Пола Филофея», пришвартованном в порту Бронка города Ломоносов, при выполнении работ по подготовке грузовых помещений к приему груза, в ходе снятия крюка с судового крана, один из матросов был травмирован судовым краном под управлением оператора – старшего помощника капитана данного судна, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, нога матроса попала под колесную тележку крана. Это расценивается как тяжкий вред здоровью. За нарушение правил проведения работ виновным грозит от штрафа до трех лет лишения свободы.