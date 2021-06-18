634 объекта торговли проверили в Петербурге за неделю

128 протоколов о нарушениях санитарных мер выписали после рейдов по ТЦ, магазинам и ресторанам. Фото: gov.spb.ru

Более 600 рейдов провели за неделю в Петербурге инспекторы Роспотребнадзора и сотрудники Комитета по контролю за имуществом. Главное внимание было к соблюдений карантинных норм. Итогом проверок стали закрытие трех торговых центров и почти десятка кафе и ресторанов.

- С 11 по 17 июня проверено 634 объекта торговли, общепита и предоставления услуг в 10 районах города. Обследованы 20 торговых центров, Василеостровский продовольственный рынок, магазины и кафе. Инспекторы Роспотребнадзора выявили 41 нарушение, опечатали три торговых центра - «Фиолент», «Остров» и «Солнечный», и девять точек общепита, -сообщает пресс-служба Смольного.

Всего по итогам рейдов было составлено 128 протоколов в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. Штрафы получат и 18 посетителей кафе и торговых центров - за курение кальяна и отказ надеть маску.