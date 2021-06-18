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Здоровье18 июня 2021 14:36

СПбГЭУ перейдет на удаленное обучение с 21 июня из-за коронавируса

Режим дистанционки продлится до особого распоряжения ректора
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербургский экономический университет переходит на удаленку из-за коронавируса

Петербургский экономический университет переходит на удаленку из-за коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемический обстановки Государственный экономический университет с 21 июня 2021 года переходит на удаленную форму обучения. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте вуза.

- Все образовательные программы будут реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных технологий, - говорится в распоряжении.

Что касается сдачи сессии, то она будет проводиться с помощью технологий видеоконференцсвязи и СДО "Moodle".

Такой режим продлится в университете до особого распоряжения ректора. Точные сроки пока что не установлены.