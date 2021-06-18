Труп женщины нашли в заброшенном доме на Петроградской стороне

Полиция выясняет причины гибели женщины, найденной в "заброшке" на Пионерской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи СК и полиция выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой было найдено 17 июня в одном из заброшенных домов в Петроградском районе. На труп наткнулась случайная прохожая, зашедшая в здание.

- В 11:50 в дежурную часть через 112 поступило сообщение о том, что в доме 36 по улице Пионерская лежит человек. В результате выезда, на втором этаже указанного дома, находящегося на реставрации с 2008 года, обнаружен труп: женщина, на вид 35-40 лет, европейский тип лица, волосы коричневые средней длины, особые приметы отсутствуют, - сообщает источник «КП-Петербург».

При осмотре тела эксперты обнаружили, что погибшая была сильно избита. У погибшей оказалась рассечена левая бровь, имелась гематома под левым глазом, а также синяк с рассечением на лбу. На теле и конечностях - множественные синяки и ссадины.

Труп был направлен в морг для выяснения причин смерти. Личность женщины устанавливается.