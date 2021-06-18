Только 10% жителей Ленобласти привиты от коронавируса

В Ленобласти резко усиливают вакцинацию населения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Только 10% жителей Ленинградской области прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко и объявил об ужесточении мер по борьбе с пандемией. В частности, до начала осени привиться должны не менее 80% персонала предприятий, в которых идет личный контакт с людьми.

- Темпы вакцинации в Ленинградской области низкие. Между тем количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в сравнении с началом мая увеличилось в три раза. В этих условиях я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий, - приводит слова Дрозденко пресс-служба областной администрации.

Тем предприятиям отрасли, где к 1 сентября не будет 80% вакцинированных сотрудников, попросту запретят работать.

За тем, кто выполнит требования, сделают поблажки, в том числе - вывод из под действия ограничений.